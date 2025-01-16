Ташиев: За причастность к коррупции уволены 42 работника сферы образования

Сегодня в здании Академии ГКНБ по руководством главы ГКНБ Камчыбека Ташиева состоялось собрание профилактического характера с участием руководства Министерства образования и науки КР , ректоров вузов, директоров профессиональных лицеев и колледжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На встрече глава спецслужбы коротко довёл до работников системы высшего образования Кыргызстана о проделанной органами национальной безопасности результатов. Так за период с октября 2020 года по настоящее время впервые в истории государству возмещен колоссальный ущерб в размере 168 млрд 287 млн сомов. В собственность государства возвращено 1174 объекта (земли, детские сады, пансионаты, стадионы, заводы и др.). А к уголовной ответственности привлечено 1373 лиц.

По сфере образования за вышеуказанный период, ГКНБ к уголовной ответственности привлечено 34 работника системы высшего образования – это 4 ректора, 1 проректор, 10 директоров, 6 деканов и их заместителей, 13 преподавателей. За причастность к коррупционным проявлениям освобождены от занимаемых должностей и уволены 42 работника. Возмещено в доход государства 207 млн 700 тысяч сом.

Ташиев отметил, что анализ возбужденных и расследуемых уголовных дел показывает, что случаи коррупции в сфере образования имеют разнообразные формы, коррупционные зоны, где наиболее часто встречаются нарушения, такие как - лицензирование и аккредитация деятельности ВУЗов, поступление в ВУЗ, образовательная деятельность ВУЗов, финансово-хозяйственная деятельность ВУЗов, государственные закупки в ВУЗах, реализация кадровой политики ВУЗов и это не полный перечень коррупционных зон и рисков, которые имеются в сфере образования, а отдельные и недобросовестные преподаватели и руководители университетов не соблюдают академическую честность и сами способствуют распространению коррупции в своем учебном заведении отметил глава ведомства.

Далее, глава ГКНБ отметил, что согласно нормам принятого закона КР "О внесении изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции" в 2025-2026 годах ГКНБ планируется сократить уровень коррупции в стране до 5-10 процентов, на сегодняшний день он находится на уровне 30-40 процентов, в то время как в предыдущие периоды составлял ужасающих 70-80 процентов.