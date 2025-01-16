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В Узгене разоблачена схема незаконного вывода земли под частные участки

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В рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного вывода государственных и муниципальных земель под частную собственность, были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ бывший глава сельской управы Баш-Добо Узгенского района Ошской области У.Ы.Д., 1962 г.р., действующий юрист указанной сельской управы И.И.А., 1981 г.р., и их пособник Н.М.М., 1980 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в период 2019-2021 гг. указанные лица, войдя в предварительный сговор, намеренно подделали и подписали задним числом постановления сельской управы Баш-Добо и списки граждан, нуждающихся в земельных участках, после чего передали их в архив, архитектуру и кадастр Узгенского района в целях их узаконения.

В результате на основании поддельных документов в 2021 году постановлением правительства КР трансформировано 22 га земли Узгенского района Ошской области из категории "сельскохозяйственного назначения" в категорию "земли населенных пунктов". Нанесенный ущерб государству составляет 829 млн 200 тыс. сомов.

В настоящее время в целях установления и привлечения к уголовной ответственности причастных лиц к вышеуказанным махинациям по землям со стороны ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/442127
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Узгенский район
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