"Может пришло время Ташиеву вмешаться в работу прокуратуры и МВД"

В том, что наркомания растет в нашей стране, безусловно виноваты определенные преступные лица, но ответственность за это несут Генпрокуратура и МВД. Таким мнением с редакцией vb.kg поделилась адвокат Алия Турумбекова.

"Камчыбеку Ташиеву удалось сделать то, что не удалось даже сделать Сталину, а именно побороть преступный мир. Сейчас он решительно настроен побороть и коррупцию, но, я думаю, это борьба была бы намного успешней, если бы не надзорный орган.

Пример тому опять же работа СБНОН МВД, где имеются явные нарушения, и на которые не хочет реагировать прокуратура. Тогда возникает вопрос: либо они заинтересованы, либо слепые, либо тупые. Ну, с учетом того, как они пытаются замести следы, то далеко не тупые. Сказать, что они слепые мы тоже не можем. Раз они отвечают на мои запросы, то значит, читают документы. Остается третий вариант.

Как я уже говорила, в деле моего подзащитного фигурирует имя наркодилера Акжола. Сколько сотрудников работает в системе СБНОН, но все они не могли якобы установить его личность. Я сама все установила вплоть до ИИН человека, и все предоставила. По сегодняшний день он не объявлен в розыск. В других аналогичных делах тоже фигурирует имя Акжола. То есть на него давали показания другие задержанные наркокурьеры, которые теперь сидят, а главное лицо на свободе. При этом надзорный орган как будто не замечает этих явных нарушений.

Может пришло время Камчыбеку Ташиеву вмешаться и в работу прокуратуры. Ему же удалось навести порядок в СИЗО, заменив главу СИН. Буквально, за неделю он сломал существующую там коррупционную систему. Никаких телефонов и телевизоров, теперь люди в СИЗО пишут письма, читают книги и соблюдают режим.

Сколько людей в Кыргызстане умирает от передозировки, что говорит о том, что система СБНОН работает неэффективно. В своем отчете они похвастались, что в 2024 году изъяли 15 тонн наркотиков. Вместо того, чтобы постыдиться того, что они допустили наличие такого количества наркотиков в стране, они этим хвастаются. А сколько еще крутится в стране. Это и не мудрено, раз главных фигурантов дел отпускают, а мелких курьеров сажают на 10-12 лет. По сути МВД и прокуратура сами способствуют росту наркомании в стране.

Также меня возмущает, что человека могут держать по несколько месяцев в СИЗО, а следственных действий никаких не проводить. При мне человека продержали два месяца в СИЗО и потом привезли в суд для продления меры пресечения, якобы нужно еще время для установления его имущества. А эти два месяца вы чем занимались? Не пора ли уже на законодательном уровне прекратить эту ужасную практику. Человека, который первый раз попался на небольшом объеме наркотиков, сажают на 10 лет, а у него до этого не было никаких приводов, есть семья, дети. Посмотрите на его или других таких же родителей! Я сейчас обращаюсь к вам, судьям и сотрудникам правоохранительных органов, вы если думаете, что никогда такого не переживете, то вы ошибаетесь! Никто не застрахован от такого рода ошибок и случаев! И вам придется побывать на месте этих родителей! Ведь есть же бог на свете, перед которым рано или поздно придется ответить за свои деяния", - сказала юрист.