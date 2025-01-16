В Бишкеке прошло первое заседание по переносу железной дороги

Сегодня под председательством мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялось первое заседание рабочей по переносу железной дороги за пределы города, созданная кабинетом министров. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе заседания представители China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan презентовали несколько вариантов по переносу железной дороги.

Ранее кабинет министров КР утвердил меморандум о сотрудничестве с компанией China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan направленный на масштабное обновление железнодорожной и дорожной инфраструктуры столицы.

Отметим, что проект предусматривает перенос существующих железнодорожных путей за пределы городской черты.

По итогам соответствующим службам поручено изучить и внести официальные позиции государственных органов, а также подготовить соответствующий план мероприятий по реализации проекта.