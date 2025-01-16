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В Бишкеке прошло первое заседание по переносу железной дороги

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Сегодня под председательством мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялось первое заседание рабочей по переносу железной дороги за пределы города, созданная кабинетом министров. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе заседания представители China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan презентовали несколько вариантов по переносу железной дороги.

Ранее кабинет министров КР утвердил меморандум о сотрудничестве с компанией China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan направленный на масштабное обновление железнодорожной и дорожной инфраструктуры столицы.

Отметим, что проект предусматривает перенос существующих железнодорожных путей за пределы городской черты.

По итогам соответствующим службам поручено изучить и внести официальные позиции государственных органов, а также подготовить соответствующий план мероприятий по реализации проекта.


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URL: https://www.vb.kg/442130
Теги:
железная дорога, Китай, Бишкек, мэрия
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