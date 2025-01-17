"Чтобы осталось – поделись". Интервью с молодым фотографом Арууке

В Бишкеке открылась интерактивная фотовыставка "Чтобы осталось - поделись", автором которой стала студентка Кыргызского государственного университета культуры и искусств Арууке Осмонова-Лобян. Выставка, проходящая в музее-мастерской Суймонкула Чокморова, включает 33 чёрно-белые фотографии, отражающие не только мастерство художницы, но и глубокие размышления о духовных и физических аспектах жизни. В интервью корреспонденту vb.kg Арууке рассказала о своём творческом пути, идеях, стоящих за её работами, и планах на будущее, включая амбициозные проекты в кино и искусстве.

Как появилась идея этой выставки и что она собой представляет?

Я учусь на кинорежиссёра в Кыргызском государственном университете культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, и за полтора года учебы у меня накопилось много фотографий, которые я захотела показать. Это стало возможным благодаря поддержке университета и музея Суймонкула Чокморова. Здесь мы и решили организовать выставку, ведь музей этот не только исторический, но и знаковый для меня, как для будущего кинорежиссера.

На выставке представлены 33 черно-белые фотографии. Их объединяет идея двух вселенных: физической и духовной. В физическом мире, если я отдам вам яблоко, оно уйдет от меня, но в духовной вселенной, когда я делюсь идеей, она остается и у меня, и у вас. Я захотела поделиться теми знаниями, которые я получила в университете и этой идеей возникла выставка с таким названием: "Чтобы осталось – поделись".

Где сделаны представленные фотографии?

Фотографии были сняты в разных уголках мира: Италии, Австрии, Париже, а также в Бишкеке. В начале года я побывала в Европе в рамках поездки с центром личностного и творческого роста для женщин "Майя-шоу". Эта поездка вдохновила меня на многие работы, которые сейчас представлены на выставке.

Почему именно черно-белые фотографии?

Я выбрала черно-белую фотографию, потому что цвет отвлекает внимание от композиции и формы. В этом формате можно сосредоточиться на сути и выразительности изображения. Черно-белые фотографии помогают лучше передать настроение и идею.

Как вы пришли к фотографии?

Я начала заниматься фотографией в 12 лет. Тогда мне захотелось снимать одноклассников и соседей, предлагать свои услуги по фотографии. Моя страсть к фотографии сопровождала меня всю жизнь. В 2021 году я поступила в университет на кинорежиссуру, потому что поняла, что мне нравится не только фотографировать, но и снимать кино.

Как ваша учеба в университете повлияла на ваш взгляд на фотографию?

В университете я получила много теоретических знаний, но на практике все не так просто. Я начала замечать, что кадры "срабатывают" сами, что-то привлекает внимание, и я не могу пройти мимо. Иногда я фотографирую, иногда - оставляю момент для себя. С некоторыми работами я экспериментировала, обрабатывая их, но не так, чтобы это было вмешательство, как в случае с искусственным интеллектом. Это просто улучшение качества снимков, оттенение определенных моментов, чтобы передать нужное настроение.

Почему вы решили добавить аудиосопровождение?

Идея сопровождать фотографии аудио пришла ко мне довольно органично. Еще 12 лет назад, работая в Москве, я задумалась о создании фотовыставки, но не знала, как воплотить это желание. Поговорив с мужем, мы решили отложить идею, и вот, спустя годы, я вернулась к этому проекту. Аудиодорожка позволяет зрителям лучше понять, что стоит за каждой фотографией, дать им возможность увидеть не только изображение, но и почувствовать его.

Какие эмоции вызывает у вас первая фотовыставка?

Это моя первая фотовыставка, и я очень волнуюсь. Получить внимание зрителей - это непросто. Быть в центре внимания и общаться с разными людьми оказалось для меня не менее сложным, чем подготовка самой выставки.

Я надеюсь, что мои фотографии и идеи, представленные на выставке, вдохновят посетителей и откроют им новые перспективы, а также позволят лучше понять, как важно делиться тем, что мы создаем и ощущаем.

А что вы планируете представить зрителям в будущем?