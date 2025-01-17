В Бишкеке отметят 82-летие прорыва блокады Ленинграда

18 января в Бишкеке состоятся памятные акции, посвященные 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и предстоящему 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке. По ее данным, цель акций – рассказать молодежи Кыргызстана – потомкам победителей – о подвиге великого города и вкладе кыргызстанцев в спасение его жителей.

В 11:00 в Парке Победы имени Даира Асанова состоится торжественное возложение цветов к монументу "Мужеству ленинградцев – благородству кыргызстанцев". Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, дипломаты, соотечественники, студенты и школьники придут отдать дань памяти героическим защитникам города: живым и тем, кто не дожил до наших дней.

В 14:00 в Национальном центре детей и юношества "Сейтек" состоится концерт-урок мужества "Ленинград. Блокада. Память Кыргызстана". Это будет первое крупное представление в Бишкеке в год 80-летия Победы. Программа составлена таким образом, что более 130 именитых и молодых артистов и творческих коллективов Бишкека в песнях, стихах, танцевальных номерах расскажут школьникам и студентам о страницах блокады и обороны Ленинграда, участии кыргызстанцев в его защите и спасении ленинградских детей в Кыргызстане – о страницах беспримерного мужества, стойкости духа и милосердия.

С 18 по 27 января в Кыргызстане пройдет международная акция памяти "Блокадный хлеб". Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города.

В рамках акции волонтеры проведут уроки мужества в школах городов и сел страны. Молодежи расскажут о тяготах войны и образе жизни блокадников, продемонстрируют кадры военной хроники.

Главный символ акции памяти "Блокадный хлеб" - кусочек хлеба в 125 грамм. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. Блокадный хлеб стал символом трагедии и, вместе с тем, героизма жителей осажденного города.

Организаторы акций: Кыргызское общество блокадников Ленинграда, Министерство обороны Кыргызстана, движение "Волонтеры Победы Кыргызстана", НЦДЮ "Сейтек" и представительство Россотрудничества в Кыргызстане.