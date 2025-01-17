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К акыйкатчы обратились родители с жалобой на школьный рэкет

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Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева обращает внимание на важность принятия безотлагательных мер по обеспечению соблюдения прав детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, омбудсмен призывает государственные органы взять под особый контроль ситуацию с рэкетом в школах и усилить совместную профилактическую работу.

Акыйкатчы отмечает острую необходимость усиления разъяснений и информирования о возможных тяжелых последствиях рэкета, буллинга и насилия среди школьников.

"Школьный рэкет – это злободневная проблема, требующая серьезных мер. Необходимо усилить работу по его предупреждению", - отметила Джамиля Джаманбаева.

На личном приеме к акыйкатчы обратились родители с просьбой защитить права их детей, учеников гимназии №13 города Бишкек.

"22 декабря я отвезла двоих детей в кафе, накормила и отправила в кружок. Им 11 и 9 лет. Они ушли вместе со своими друзьями. По дороге их встретил ученик той же гимназии и забрал у них пакет с пиццей и сладостями. Этот мальчик старше моего 11-летнего сына на два года. Он также требовал деньги и избил моего старшего сына до сотрясения мозга, нас пролечили в больнице", - сообщила мать учеников И. Ж.

По ее словам, 25 декабря она написала заявление в милицию.

Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль данное обращение.

Институт Акыйкатчы направил письмо с призывом принять меры по данному случаю в Министерство внутренних дел, Министерство образования и науки, Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Акыйкатчы призывает соответствующие государственные органы обеспечить безопасность учеников и защитить их от насилия и других действий, унижающих их права и свободу.


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URL: https://www.vb.kg/442144
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Школьный рэкет, права детей, акыйкатчы
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