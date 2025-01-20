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В КР за 2024 год по карантину растений проведено 55525 экспертиз

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- Светлана Лаптева
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В целях выявления карантинных объектов и регулируемых некарантинных вредных организмов из растительной сельскохозяйственной продукции за 2024 год в лаборатории по карантину растений поступило – 20 748 штук образцов, из них:

  1. от импортной подкарантинной продукции 9687 образцов;
  2. от экспортной подкарантинной продукции 8180 образцов;
  3. от обследовательских мероприятий 1691 образца;
  4. по заявкам 425 образцов.

Проведено 55 525 экспертизы, выявлено 16 видов карантинных вредных организмов (калифорнийская щитовка, черный сосновый усач, бактериальный ожог плодовых культур, червец Комстока, тутовая щитовка, восточная плодожорка, вишневая муха, повилика, горчак ползучий, вирус мозаики пепино томатов, вирус коричневой морщинистости плодов томата, томатная моль, Американская белая бабочка (АББ), персиковая плодожорка, короед типограф и золотистая картофельная нематода).

А также за 2024 год в лаборатории ДХЗКР поступило 4773 штук образца семенно-посадочных материалов импортной подкарантинной продукции, из них 4541 штук саженцев и 232 семенных материлов, проведено 15998 экспертиз на выявление карантинных вредных организмов


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URL: https://www.vb.kg/442145
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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