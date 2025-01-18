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В Бишкеке начались работы по установке новых номерных знаков домов

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Работниками муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" активно ведутся работы по установке аншлагов (номерные знаки с названиями улиц) на территории города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работы начаты по улице И. Ахунбаева между проспектам Ч. Айтматова до улицы Байтик Баатыра с южной стороны дороги, при завершении работ на этом участке, такие же виды работ будут проводится с северной стороны.

Кроме того, предприятие планирует установить аншлаги по улице Байтик Баатыра от улицы Кулатова до улицы А. Масалиева.


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URL: https://www.vb.kg/442149
Теги:
Бишкек
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