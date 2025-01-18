В Бишкеке начались работы по установке новых номерных знаков домов

Работниками муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" активно ведутся работы по установке аншлагов (номерные знаки с названиями улиц) на территории города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, работы начаты по улице И. Ахунбаева между проспектам Ч. Айтматова до улицы Байтик Баатыра с южной стороны дороги, при завершении работ на этом участке, такие же виды работ будут проводится с северной стороны.

Кроме того, предприятие планирует установить аншлаги по улице Байтик Баатыра от улицы Кулатова до улицы А. Масалиева.