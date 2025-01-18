Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.80 - 90.80

В Кыргызстане обсудили приоритеты председательства в программе ЦАРЭС

288  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве экономики и коммерции прошла встреча министра Бакыта Сыдыкова с Лазизизой Сабыровой, директором отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили эффективное председательство Кыргызской Республики в программе ЦАРЭС в 2025 году. Отметили необходимость приоритезации и проведение секторальных мероприятий в рамках председательствования по усилению регионального сотрудничества в сфере поддержки развития малого и среднего бизнеса, частного сектора, транспорта и логистики, развитие экспортного потенциала, а также критических минералов.

Ключевым мероприятием в текущем году станет Министерская конференция стран участниц ЦАРЭС с участием высокопоставленных лиц и партнёров по развитию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442152
Теги:
АБР, Минэкономики, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  