В Кыргызстане обсудили приоритеты председательства в программе ЦАРЭС

В Министерстве экономики и коммерции прошла встреча министра Бакыта Сыдыкова с Лазизизой Сабыровой, директором отдела регионального сотрудничества и координации операций Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили эффективное председательство Кыргызской Республики в программе ЦАРЭС в 2025 году. Отметили необходимость приоритезации и проведение секторальных мероприятий в рамках председательствования по усилению регионального сотрудничества в сфере поддержки развития малого и среднего бизнеса, частного сектора, транспорта и логистики, развитие экспортного потенциала, а также критических минералов.

Ключевым мероприятием в текущем году станет Министерская конференция стран участниц ЦАРЭС с участием высокопоставленных лиц и партнёров по развитию.