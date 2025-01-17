Торага Жогорку Кенеша обсудил с послом Палестины ситуацию в регионе

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 17 января, принял чрезвычайного и полномочного посла Палестины в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в том числе межпарламентских связей, также состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации в Палестине.

Торага отметил, что Кыргызстан с беспокойством следит за печальными событиями в Палестине, в том числе в секторе Газа. "От имени Жогорку Кенеша и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате конфликта, а также всему палестинскому народу. Мы желаем скорейшего прекращения этой печальной трагедии в истории человечества, поддерживаем и заинтересованы в реализации достигнутого соглашения", - сказал он.

Помимо этого, Нурланбек Тургунбек уулу добавил, что Кыргызстан осуждает военные усилия против Палестины, напомнил о VIII Исламском саммите, прошедшем в Эр-Рияде, где глава государства Садыр Жапаров также говорил о необходимости прекращения огня и призвал международное сообщество обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи к жителям сектора Газа.

"Мы признаем законные права палестинского народа на независимость и суверенное государство. Мы открыто выражаем свое мнение на международных площадках и всегда требуем прекращения боевых действий", - заявил торага.

В свою очередь, посол Жавад Мохаммад Авад сообщил, что действия, направленные против Палестины продолжаются с 7 октября 2023 года, в результате трагедии погибло 60 тысяч человек, более 160 тысяч человек получили ранения, много без вести пропавших. Он также добавил, что инфраструктура в секторе Газа и 85% жилых домов полностью разрушены.

Кроме того, посол выразил благодарность кыргызскому народу за поддержку в печальные для палестинского народа дни. "На международных площадках вы всегда открыто выражаете свое мнение и поддерживаете нас при принятии резолюций и решений. Мы никогда не забудем вашу помощь", - сказал Жавад Мохаммад Авад

В заключение посол передал торага письмо главы парламента Палестины и пригласил его с посетить с официальным визитом Палестину.