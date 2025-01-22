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Кыргызских предпринимателей приглашают на форум "Мой бизнес Forum"

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- Светлана Лаптева
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17 июня 2025 года в Санкт-Петербурге состоится "Мой бизнес Forum", организатором которого выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр развития и поддержки предпринимательства" (далее – СПб ГБУ "ЦРПП"), при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Министерства экономического развития Российской Федерации.

Проведение Форума планируется в дни Петербургского международного экономического форума – 2025 (ПМЭФ).

Одним из ключевых элементов программы станет бизнес-маркет, где будут представлены товары, услуги и сервисы от российских производителей и поставщиков, планирующих найти партнеров для международного сотрудничества.

На площадке в Санкт-Петербурге встретятся действующий бизнес, начинающие компании и потенциальные инвесторы, а также будет организована специальная зона для поиска партнеров для совместной работы на международной арене.

Кыргызские предприниматели также могут принять участие в форуме "Мой бизнес Forum".

Регистрация и подробности здесь.


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URL: https://www.vb.kg/442163
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