Кыргызские патриоты из "Бакай Банка"

Банк "Керемет" из Кыргызстана включен в американский санкционный список. По данным Минфина США, по крайней мере с лета прошлого года должностные лица этого банка активно сотрудничали с подсанкционным российским "Промсвязьбанком", помогая российским товарищам уклоняться от санкций.

Неприятно. Впрочем, не "Керемет" первый, не он и последний. Заокеанские налагатели санкций не дремлют и уже показательно пожурили несколько кыргызских компаний – примерно за то же самое. Трагедии из американской опалы здравомыслящие люди в КР не делают, относясь к таким проблемам философски. Не мы такие, жизнь такая. Никто нынче не застрахован от санкций, особенно в банковской сфере. Вот и Национальный банк КР сообщил, что ничего сильно страшного не случилось и санкции в отношении "Керемет-банка" никак не повлияют на стабильность внутреннего валютного рынка республики и не повредят интересам кредиторов и вкладчиков.

Но есть в Кыргызстане один банк, который, видимо, относит себя к особо патриотичным и особенно остро реагирующим на разного рода "нарушения". И очень переживает за каждое "аяяй" с американской стороны.

"Бакай Банк" является активным членом Американской торговой палаты и принимал участие во всех консультативных встречах с представителями всех американских правительственных/надзорных структур, проявляющих внимание в отношении исполнения условий санкционных мероприятий", - недавно оправдывались за чей-то очередной (настоящий или мнимый) "косяк" руководители "Бакая". И отмечали, что даже обращались к Западу с предложением ввести кураторство "для содействия и консультаций в этом вопросе", однако Запад навстречу вассалам отчего-то не пошел.

В июне прошлого года кыргызстанцы и иностранцы были обескуражены решением банков КР прекратить обслуживание карты "Мир". И здесь "бакаевцы" оказались впереди планеты всей – и опять-таки поспешили отчитаться перед западными кураторами: наш банк, дескать, первым отказался обслуживать "нехорошую" карту. Оцените, похвалите, поощрите!

И именно "Бакай Банк" в ответ на введение санкций против "Керемета" снова сыграл на опережение и приостановил операции с опальным банком. Конкретно – приостановил операции, связанные с погашением кредитов и пополнением депозитов, а также с пополнением счетов и карт, оплатой по QR-коду. Недоступны теперь и манипуляции с картами "Керемета" в "бакаевских" банковских устройствах.

Это ж как надо бояться вторичных санкций (читай – пресмыкаться перед западными кураторами)!..

Испугалось руководство "Бакая", впрочем, не только американского сердитого дяденьку. Испугалось оно, похоже, и собственной тени: не успело официальное сообщение о приостановке операций с "Кереметом" появиться на сайтах некоторых "независимых" СМИ – как тут же стало недоступным. Проще говоря – удалилось. И кого тут пробила более сильная дрожь – "бакаевцев" или "независимых", и кто их больше напугал – заморские хозяева или родное кыргызское правительство – остается только гадать.

Дело даже не в этом.

Когда те, кто рулит "Бакаем", решительно открестились от сотрудничества с "Кереметом", понимать это следовало приблизительно так: мы хорошие, а они плохие. Мы их не поддерживаем, а, наоборот, всячески осуждаем. Потому что у нас честнейший, прямо-таки кристально чистый банк, не замеченный ни в чем предосудительном, а "кереметовцы" - да тьфу на них, что о них говорить…

Небольшой исторический экскурс. Откуда вообще взялся банк "Бакай"? Тут придется вспомнить имя ныне покойного предпринимателя Мухамеда Ибрагимова. Многолетнего бессменного руководителя промышленной группы компаний "Бакай", куда входили такие крупные предприятия, как спиртоводочный завод в Кара-Балте. Одно время Ибрагимов был главным производителем сахара в стране, побывал депутатом легендарного созыва 1991 г. и даже занимался преподавательской деятельностью в кара-балтинском технико-экономическом колледже, который сейчас носит его имя.

Остановимся все-таки на его промышленной группе компаний и на главном занятии – масштабном производстве винно-водочной продукции. Известно, что алкогольный бизнес – один из самых прибыльных. Известно также, что "деньги не пахнут". Но от банка "Бакай", вынырнувшего в свое время из океана спирта, исходит все же не слишком приятный аромат.

Во-первых, вряд ли можно назвать благородным делом спаивание народонаселения. Особенно если основатели "Бакая" - в самом деле такие патриоты. Во-вторых, с Кара-Балтинским спиртовым заводом связаны дела темные и крайне некрасивые.

Был в Кыргызстане в акаевские времена такой персонаж – Адиль Тойгонбаев. Гражданин Казахстана, супруг дочери кыргызского президента, а по совместительству – криминальный "бизнесмен", контролировавший все доходные отрасли кыргызской экономики. В первую очередь – алкогольный сектор. А в алкогольном секторе в первую очередь – Кара-Балтинский спиртзавод. Об этом по понятным причинам не говорилась с высоких трибун, однако это был факт общеизвестный.

А как же Мухамед Ибрагимов – с 1992 года президент АО "Бакай", а с 2003-го – генеральный директор промышленной группы компаний "Бакай", куда входил и упомянутый завод?

Высоцкий пел: "Так кто есть кто, так кто был кем – мы никогда не знаем…" Может, уважаемый Ибрагимов и жуликоватый "зять кыргызского народа" владели заводом сообща? Может, потихоньку от народа соблюдали некую взаимовыгодную договоренность? Может, связывало их нечто большее, чем доходный ликероводочный бизнес?

Так или иначе, Тойгонбаев вместе со всей акаевской семейкой покинул нашу гостеприимную страну. Имущества и того, что контролировал, естественно, лишился. По революционной логике, и ликероводочный бизнес, и "бакаевский" завод в Кара-Балте должны были национализироваться и стать собственностью народа. Почему этого не случилось? Почему "Бакай" остался в руках прежних официальных владельцев и даже дал толчок новому финансовому образованию – "чеп-честному" "Бакай Банку"? Об этом, как и о многом другом, история умалчивает.

Нынешний "Бакай Банк", по определению председателя совета директоров Сергея Ибрагимова (сына Мухамеда Ибрагимова), находится в числе лидеров среди банков Кыргызстана, являясь системообразующим финансовым учреждением. В его составе 18 акционеров (в основном члены семьи Ибрагимовых и приближенные к ней люди). И среди акционеров "нет никого, кто мог быть связан с политиками или действующей властью".

Все у акционеров "Бакая" хорошо, все у них получается. Нет только самого главного – понятия о корпоративной этике и солидарности. И еще чего-то важного, наверное, нет. Не все в бизнесе определяется законом джунглей. А жизнь – она вообще шире и глубже бизнеса. В ней всякое бывает.