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В бывшем центре "Ганси" выявлено присвоение 6,7 млн сомов

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В ходе проведенной проверки Военной прокуратурой совместно с Министерством обороны Кыргызской Республики, в Бишкекской базе квартирно-эксплуатационного обеспечения, установлен факт незаконного присвоения товарно-материальных ценностей на сумму 6 млн 700 тысяч 600 сомов в бывшем центре транзитных перевозок "Ганси". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.337 (злоупотребление должностным положением) и ст.210

(присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по возмещению причиненного ущерба и установления причастных лиц к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/442166
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, Кыргызстан
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