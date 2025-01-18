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В КР планируют построить завод по производству базальтового волокна

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Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков подписал инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству непрерывного базальтового волокна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное соглашение предусматривает строительство завода в Чуйской области Кыргызской Республики, который станет важным этапом в развитии промышленного производства и привлечении инвестиций в экономику страны.

В рамках реализации проекта ОсОО "Базальт Эвотек" планирует:

• инвестировать 34 миллиона долларов США на строительство завода;

• создать не менее 70 новых рабочих мест к запуску завода и не менее 130 дополнительных рабочих мест при выходе завода на полную мощность.

Планируемая производственная мощность завода составит до 5000 тонн продукции в год. Внедрение современных технологий и производство высококачественного непрерывного базальтового волокна будут способствовать улучшению экспортного потенциала Кыргызской Республики и повышению её промышленной конкурентоспособности.


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URL: https://www.vb.kg/442168
Теги:
соглашение, строительство, Чуйская область
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