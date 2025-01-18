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Кыргызстан представил инвестпроекты бизнесменам Турции в Анкаре

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В посольстве Кыргызской Республики в Турецкой Республике состоялась встреча советника-посланника Айбека Акаева с председателем Глобальной платформы предпринимателей Бурханеддином Йылдызом и членами данной организации. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономических связей и расширения инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. Особое внимание было уделено приоритетным секторам экономики Кыргызстана, таким как энергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, строительство и туризм.

Кыргызская сторона представила конкретные инвестиционные проекты, предложив их к рассмотрению членами Глобальной платформы предпринимателей. Турецкой делегации была продемонстрирована презентация об инвестиционном потенциале Кыргызстана, а также даны разъяснения по ключевым вопросам, связанным с ведением бизнеса в стране.

Советник-посланник подробно рассказал о проводимых в Кыргызстане экономических реформах, направленных на улучшение инвестиционного климата, а также о мерах по созданию благоприятных условий для работы иностранных инвесторов.

В завершение встречи Акаев пригласил турецкую делегацию посетить Кыргызстан с целью изучения возможностей для расширения деятельности Глобальной платформы предпринимателей и укрепления двустороннего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие 20 бизнесменов.


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URL: https://www.vb.kg/442169
Теги:
МИД, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, предприниматель
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