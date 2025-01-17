ГКНБ задержал адвоката за взятку судьям Джалал-Абадского облсуда

В рамках мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в судебной системе установлен факт дачи взятки судьям судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Джалал-Абадского областного суда. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, председатель территориальной адвокатуры Джалал-Абадской области М.А.М., используя доверительные отношения с судьями коллегии, выступил посредником в передаче взятки за вынесение неправосудного решения.

Ранее Джалал-Абадский городской суд признал гражданина Х.С.С. виновным в незаконном изготовлении и продаже наркотиков, приговорив его к 10 годам тюрьмы. Однако судьи областного суда Э.К.К., М.У.К. и К.М.М. изменили обвинение и снизили срок до 8 лет, а также незаконно отсрочили исполнение приговора до достижения 14 лет его сына, который жил за границей и был на попечении матери. В результате осуждённый Х.С.С. был освобождён и скрылся от правоохранителей. По делу задержаны трое судей Джалал-Абадской области.

13 января 2025 года М.А.М. был задержан на основании санкции следственного судьи Джалал-Абадского городского суда и водворён в СИЗО ГКНБ.