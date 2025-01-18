ГКНБ вернул государству землю в Баткене стоимостью 550 млн сомов

На баланс государства возмещен земельный участок в селе Кок-Добо Кара-Бакского а/а Баткенского района общей площадью 11 Га с оценочной стоимостью в 550 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Данный земельный участок в 1998 году под озеленение был передан постановлением Баткенской районной администрацией сельскому хозяйству "Калык" во временное пользование, а позже указанному хозяйству незаконно был выдан государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.

По результатам соответствующих работ земельный участок добровольно передан на баланс Кара-Бакского а/а Баткенского района.