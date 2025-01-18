Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.80 - 90.80

ГКНБ вернул государству землю в Баткене стоимостью 550 млн сомов

200  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На баланс государства возмещен земельный участок в селе Кок-Добо Кара-Бакского а/а Баткенского района общей площадью 11 Га с оценочной стоимостью в 550 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Данный земельный участок в 1998 году под озеленение был передан постановлением Баткенской районной администрацией сельскому хозяйству "Калык" во временное пользование, а позже указанному хозяйству незаконно был выдан государственный акт о праве частной собственности на земельный участок.

По результатам соответствующих работ земельный участок добровольно передан на баланс Кара-Бакского а/а Баткенского района.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442181
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, земельный участок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  