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ГКНБ вернул государству лечебный пункт "Ысык-Суу" с минеральным источником

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На баланс государства возвращён лечебно-оздоровительный пункт "Ысык-Суу" с минеральным источником и прилегающей территорией площадью 1,1227 га, расположенный на участке "Жамантала" Чаекского айылного аймака Жумгальского района Нарынской области. Оценочная стоимость объекта составляет 44 млн 150 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По её данным, в мае 2005 года под предлогом непригодности объект был передан Жумгальской РГА во временное пользование частному фонду "Аккабак-Сулайман Н+".

Однако позже фонд "Аккабак-Сулайман Н+" зарегистрировал право собственности на объект в нарушение законодательства, несмотря на временный характер передачи.

В настоящее время местные власти рассматривают привлечение инвестора для строительства современного лечебно-оздоровительного комплекса "Ысык-Суу".

Справка: лечебно-оздоровительный пункт "Ысык-Суу" с минеральным источником был построен в 1991 году для лечения заболеваний нервной и опорно-двигательной систем, печени, ожирения, желудочно-кишечного тракта и кожи.


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URL: https://www.vb.kg/442182
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Нарынская область, здоровье
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