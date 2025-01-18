Задержан начальник отдела УГНС города Талас

Задержан начальник отдела налогового контроля и взыскания задолженности УГНС городу Талас Т.Ж.Б. по факту вымогательства взятки в размере 100 тыс. сомов для снижения налоговой задолженности субъекта предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данному факту задержанный водворен в ИВС ОВД г.Талас. В настоящее время ведомство продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.

ГКНБ призывает граждан обращаться по телефону доверия 03422- 5-20-43, 03422 5-28-58, в случаях выявления коррупционных проявлений со стороны государственных и правоохранительных органов.