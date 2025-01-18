В Оше задержана гражданка РУз за пропаганду экстремизма в соцсетях

Во время совместной работы ГКНБ и УВД Ошской области по анализу интернета было установлено, что один из пользователей социальных сетей "Инстаграм" и "ТикТок" публиковал экстремистский и террористический контент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, материалы были зарегистрированы как преступление по статье 332 УК КР ("Изготовление, распространение экстремистских материалов"). Экспертиза признала эти материалы связанными с запрещенной террористической организацией "ИГ", решение было принято Октябрьским районным судом города Бишкек в 2015 году.

В результате расследования был установлен пользователь - гражданка Узбекистана Ш.Н.Ш. 1997 года рождения. Она рекламировала и реализовывала религиозный женский головной убор - "никаб", где аудио сопровождением подбирала "нашиды" джихадистского характера.

Она была задержана и помещена в изолятор временного содержания, проводятся дальнейшие следственные действия.