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В Оше задержана гражданка РУз за пропаганду экстремизма в соцсетях

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Во время совместной работы ГКНБ и УВД Ошской области по анализу интернета было установлено, что один из пользователей социальных сетей "Инстаграм" и "ТикТок" публиковал экстремистский и террористический контент. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, материалы были зарегистрированы как преступление по статье 332 УК КР ("Изготовление, распространение экстремистских материалов"). Экспертиза признала эти материалы связанными с запрещенной террористической организацией "ИГ", решение было принято Октябрьским районным судом города Бишкек в 2015 году.

В результате расследования был установлен пользователь - гражданка Узбекистана Ш.Н.Ш. 1997 года рождения. Она рекламировала и реализовывала религиозный женский головной убор - "никаб", где аудио сопровождением подбирала "нашиды" джихадистского характера.

Она была задержана и помещена в изолятор временного содержания, проводятся дальнейшие следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/442185
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, Ош, Узбекистан, экстремизм
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