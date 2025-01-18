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Ташиев: Не может быть и речи ни о каком приказе о ликвидации Кольбаева

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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 18 января рассказал журналистам обстоятельства ликвидации лидера ОПГ Камчы Кольбаева.

Он сказал, что хотел дать разъяснения по тем моментам, о которых два дня назад высказывался - по поводу ликвидации Кольбаева.

"Некоторые журналисты, особенно западного толка, из моего выступления сделали так, как будто я лично давал поручение или подписывал какие-либо приказы или по приказу был ликвидирован или уничтожен Кольбаев.

Нет, конечно. Это не так, так как мы являемся и исполняем свои обязанности в соответствии с нашим законодательством. Да, действительно Кольбаев был ликвидирован 4 октября 2023 года. А я хотел бы сейчас обстоятельства его ликвидации рассказать, чтобы все было понятно.

Кольбаева 4 октября 2023 года группа наших сотрудников должна была привести для проведения следственных мероприятий по части его причастности к убийству Доо Чынгыза (Чынгыза Жумагулова). То есть у нас были конкретная информация и конкретные доказательства, что он был причастен к убийству Доо Чынгыза.

Когда наши сотрудники уже прибыли на место нахождение Асанбека, который находился в ресто-баре "Блондер Паб", его охрана (он постоянно ходил с охраной и вооружённым) препятствовала прохождению наших сотрудников к нему и естественно бойцы службы специального назначения "Альфа" применили спортивные навыки владения приемами самбо, рукопашного боя и остановили его охрану, которая препятствовала прохождению наших сотрудников. Потом, после успокоения его охраны наши сотрудники прошли к нему, он, выходя из своего кабинета, вроде бы и хотел, наверное, уходить через чёрный ход, который там был, но в этот момент наши сотрудники как раз зашли к нему и он начал отстреливаться, в результате чего нашими сотрудниками, бойцами группы "Альфа" применено было табельное оружие, чтобы его остановить. В результате чего он получил ранения и умер.

Теперь по части моего высказывания. Я постоянно говорю своим сотрудникам при провождении разных спецмероприятий по ликвидации, то есть по задержанию, проведению спецмероприятий своим сотрудникам и руководителям постоянно даю устный приказ не пытаться задерживать тех людей, которые оказывают вооруженное сопротивление. Особенно вооружённое сопротивление, так как есть закон о прохождении службы в правоохранительных органах нашей стране, где чётко указано, в каких случаях нужно применить оружие.

Если подозреваемый угрожает жизни и здоровью сотрудников, которые контактируют или приходят для задержания этих лиц, тогда они обязаны применить свое оружие для того, чтобы остановить или в конце концов, не боясь, ликвидировать данного преступника. Так как вам хорошо известно, что все лидеры организованных преступных группировок, бандиты постоянно вооружены. И они всё время боясь, оружие свое применяют. Поэтому я думаю, в этом случае наши сотрудники очень правильно применили свое боевое оружие и ликвидировали данного лидера ОПГ. Вот об этом я говорил и об этом шла речь.

А некоторые журналисты мою речь как хотели, так и перевернули, якобы я дал приказ именно ликвидировать Кольбаева. Этого нет. Я ещё раз говорю, я даже всё время приказ даю отношение делать ко всем одинаковое в соответствии с нашим законодательством. Другого у нас выхода нет и не может быть. Ни один руководитель, имеющий свои права и функциональные обязанности, никогда не даст приказа о ликвидации кого-либо.

Поэтому я хотел бы обратиться ко всем СМИ, что никакого приказа личного о ликвидации Кольбаева не может быть и речи", - рассказал Ташиев.

Источник: Акипресс


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URL: https://www.vb.kg/442186
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев
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