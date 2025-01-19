В Бишкеке стартовала акция "Блокадный хлеб". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, в акции принял участие заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

Волонтеры Победы передали кусочки хлеба, символизирующие блокадный хлеб, Эдилю Байсалову, руководителям Бишкека, министерства обороны Кыргызстана, Епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому Савватию и всем участникам торжественных мероприятий по случаю 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, которые проводит Кыргызское общество блокадников Ленинграда.

За пределами России международная акция "Блокадный хлеб" стартовала в Кыргызстане и пройдет здесь с 18 по 27 января во многих городах и селах страны: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Кара-Балта, Чолпон-Ата, Кант, села Ленинское, Жаны Жер и Панфиловское.

Организаторами акции выступило движение "Волонтеры Победы в Кыргызстане" при поддержке Россотрудничества.

Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города.

В рамках акции волонтеры проведут уроки мужества в школах городов и сел страны. Молодежи расскажут о тяготах войны и образе жизни блокадников, продемонстрируют кадры военной хроники.

Главный символ акции памяти "Блокадный хлеб" - кусочек хлеба в 125 грамм. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. Блокадный хлеб стал символом трагедии и, вместе с тем, героизма жителей осажденного города.

В Кыргызстане уделяют особое внимание состояние исторической памяти на государственном уровне. В парке Победы им. Д. Асанова также состоялось торжественное возложение цветов к монументу "Мужеству ленинградцев – благородству кыргызстанцев".

Более 300 человек: ветераны-блокадники, дипломаты, студенты и школьники пришли отдать дань памяти героическим защитникам города и кыргызстанцам, поддерживавшим город и его эвакуированных жителей в годы войны.