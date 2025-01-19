Бишкектеплосеть объяснила повышение счетов за декабрь

Муниципальное предприятие "Бишкектеплосеть" сообщает, что начисления за отопление и горячую воду в декабре оказались выше, чем в ноябре. По данным предприятия, это связано с тем, что тепло распределяется неравномерно на все 5 месяцев отопительного сезона, а распределяется в зависимости от температуры воздуха

Например:

В ноябре на отопление приходится 17% годового объема тепла,

В декабре - 22%,

В январе - 25%,

В феврале - 20%,

В марте - 16%.

В декабре средняя температура воздуха была ниже нормы и составила -2,1 °С (при норме -1,1 °С), а в ноябре она была выше: +6,5 °С (при норме +3,8 °С). Из-за этого потребление тепла увеличилось, что отразилось на суммах в квитанциях.

Начисление за потребляемую тепловую энергию производится согласно методике по расчёту потребности в тепловой энергии зданий. Ежемесячная сумма начисления напрямую зависит от среднемесячной температуры наружного воздуха, предоставляемая гидрометеорологической службой КР. Чем холоднее был отапливаемый месяц, тем выше сумма начисления соответственно.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года был повышен тариф на тепловую энергию постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики Nº287 от 29 мая 2024 г. были внесены изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2021-2025 годы" от 30 сентября 2021 года Nº 193.

По группе население, вводится социальная норма ежемесячного потребления тепловой энергии, установленная для общей площади жилого помещения до 80 м2., которая будет оплачиваться по социальному тарифу 1560 сом за 1 Гкал.

Ориентировочная стоимость отопления квартиры в панельном доме 105 серии за отопительный сезон по тарифу 1 560 сом/Гкал составит:

1-комн. квартира площадью 35,1 кв.м. - расход тепловой энергии 3,6 Гкал - стоимость 5616 сом за отопительный период.

2-комн. квартира площадью 48 кв.м. - расход тепловой энергии 4,93 Гкал - стоимость 7691 сом за отопительный период.

3-комн. квартира площадью 61 кв.м. - расход тепловой энергии 6,31 Гкал - стоимость 9844 сом за отопительный период.

Условная стоимость отопления 1 кв.м. квартиры при тарифе 1 560 сом/Гкал - 160,2 сом в год.

Для населения, с общей площадью жилого помещения свыше 80 м2, тарифы на тепловую энергию, будут применяться на уровне стоимости тепловой энергии на каждый м2 превышения от социальной нормы.

Стоимость отопления для таких квартир будет состоять из двух составляющих: стоимости до 80 м2 по тарифу 1560 сом за 1 Гкал, и стоимости превышения на каждый м2 от социальной нормы по тарифу 5998,17 сом за 1 Гкал.

1. Как рассчитывается отопление?

Количество тепла, необходимого для отопления, определяется по методике расчета потребности в тепловой энергии зданий. Учитываются следующие параметры:

Средняя температура воздуха в отопительный сезон в Бишкеке - +0,2 °С.

Температура внутри помещения - +18 °С.

Размер дома и его строительные материалы.

Продолжительность отопительного сезона в Бишкеке - 150 дней.

Тепло распределяется по месяцам с учетом средних температур каждого месяца.

Стоимость отопления зависит от площади жилья и установленных тарифов.

Для подробной информации по вопросам связанным с начислениями за потребленную тепловую энергию, вы можете обратиться:

в Центр сбыта по адресу: ул. Московская, 160;

в Центр поддержки потребителей по телефону:

1980 (колл-центр),

(0312) 61-11-69,

(0557) 611166,

(0777) 611166,

(0701) 611166.