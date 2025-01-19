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Кабмин: КР стремится войти в топ-30 стран по реализации ЦУР к 2030 году

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Антье Граве. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, на встрече стороны обсудили итоги сотрудничества с ООН за 2024 год и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Адылбек Касымалиев поблагодарил Антье Граве и руководителей миссий ООН за поддержку реформ и программ социально-экономического развития Кыргызстана. Среди значимых событий он отметил участие президента Садыра Жапарова в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Кыргызстан.

- Визит генерального секретаря ООН придал новый импульс сотрудничеству по вопросам региональной безопасности, изменения климата, устойчивого горного развития и реализации Целей устойчивого развития. В знак признания вклада ООН горной вершине в Иссык-Кульской области присвоено имя "Пик ООН", - отметил он.

На встрече также упомянули принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Кыргызстана, которая провозгласила 23 октября Международным днём снежного барса.

Председатель кабмина подчеркнул, что Цели устойчивого развития (ЦУР) остаются одним из приоритетов страны, и они уже интегрированы в национальную программу развития.

- Кыргызстан вошёл в топ-50 стран по эффективности реализации ЦУР, заняв 45-е место. К 2030 году мы стремимся попасть в тридцатку лучших, - добавил он.

Касымалиев также рассказал о стратегических проектах: строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Он отметил, что продвижение горной повестки останется важным направлением.

Антье Граве подтвердила готовность поддерживать инициативы Кыргызстана и содействовать их продвижению на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/442189
Теги:
ООН, сотрудничество, Кыргызстан, Кабинет министров
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