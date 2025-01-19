В немецком зоопарке застрелили антилоп, которых не смогли никуда пристроить

Четырех антилоп личи застрелили в лейпцигском зоопарке в ФРГ для регулирования популяции этих животных, так как пристроить парнокопытных никуда не удалось, сообщает газета Leipziger Volkszeitung.

"Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке Лейпцига в пятницу утром... они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции. Однако перевести трех самок и одного самца в другой зоопарк не удалось", - говорится в публикации газеты.

Там также отмечается, что застреленных антилоп планируют отдать на корм хищникам.

Издание сообщает, что прохожие услышали пять выстрелов между 8.00 и 8.30 по местному времени в пятницу. В зоопарке утверждают, что это были "прицельные выстрелы", при этом нет информации о том, кто их осуществлял.

"Убийства животных в Лейпциге - это единичные случаи, которые могут происходить несколько раз в год, когда все возможности исчерпаны и животных не удается никуда пристроить", - пишет газета со ссылкой на директора зоопарка Йорга Юнгольда.

Решение об убийстве четырех антилоп было принято после того, как успехом не увенчалась попытка перевести животных в другое учреждение через Европейскую программу по разведению исчезающих видов. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек от его смотрителей до директора, решил умертвить животных.

Источник: РИА Новости