Начинается большой парад планет. Гороскоп с 20 по 26 января

В ночь с воскресенья на понедельник Солнце переходит в зодиакальное созвездие Водолей, а во вторник, 21 января, начинается большой парад планет. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун выстроятся вдоль одной линии на земном небосводе. Большой парад планет продлится достаточно долго. В марте ожидается ещё более значимое событие - полный парад планет, в котором будет участвовать 7 планет - шесть вышеперечисленных и Меркурий. Полный парад планет начнётся 8 марта. А завершится парад планет 12 марта. Неделя сильной энергетики, но постарайтесь не растратить её на склоки, споры, выяснение отношений. Зависть может порождать интриги, создавая проблемы в отношениях. Примите во внимание возникшие оригинальные идеи и через неделю, после Новолуния и начала года Змеи, воплощайте их в жизнь.

Овен – реагируя болезненно на обиды домочадцев, раздражение деловых партнёров и руководства можно погрузиться в пучину разногласий, споров и конфликтов. Собеседники могут провоцировать обсуждение неудобных вопросов и важно не втянуться в расставленные ими сети. Проявив мудрость, тщательно обдумывая каждый свой шаг и слово, вы избежите ненужного противостояния и сможете с пользой для себя провести деловые и дружеские встречи. При поддержке влиятельных доброжелателей, вы сможете и документы оформить и пополнить казну.

Телец – разберитесь, прежде чем болезненно реагировать на полученные сообщения, зачастую фейковые. Принятые впопыхах решения могут не лучшим образом сказаться как на отношениях и делах, так и здоровье, поскольку возникшая суета и тревожность способны вывести из эмоционального равновесия. Продуманные решения направят ваши усилия в созидательном направлении, поскольку вы будете владеть полной информацией и разберётесь в происходящем. Полезными советами и рекомендациями поделятся друзья.

Близнецы – эмоции будут подталкивать вас к тратам и зачастую ненужным. Воздержитесь от покупок, навязанных вам инвестиций. Поддавшись на возникший ажиотаж, вы рискуете много потерять денег. Вечеринки также станут причиной растрат. Погрузитесь целиком в работу. Благодаря поддержке влиятельных людей и руководства, вы можете не только пополнить казну ожидаемыми доходами, но и увеличить финансовый поток благодаря дополнительным заданиям. Можно заняться оформлением документов.

Рак – многое в словах и поступках домочадцев и деловых партнёров покажется обидным, но воздержитесь от комментариев и ответных шагов. Сумев избежать конфликта, вы сохраните эмоциональное равновесие и будете готовы к обсуждению оригинальных идей с новыми и давними знакомыми, в том числе из-за рубежа. Благодаря проявленной инициативе станут возможными дальние поездки, а также успех в учёбе. Выбранные тренинги, курсы, а также направление в учёбе за рубежом, окажутся перспективными.

Лев – не принимайте близко к сердцу услышанное. Критика зачастую будет исходит от завистников, а потому окажется предвзятой. Сложности могут возникать в поездках. Забывчивость, пробки, прочие накладки могут привести к досадным опозданиям. Возможно эти ряд поездок можно и вовсе отложить, дабы не волноваться по пустякам и на создавать дополнительную нагрузку на здоровье. Займитесь решением финансовых вопросов. При удачном стечении обстоятельств, вы существенно поправите материальное положение.

Дева – отложите решение финансовых вопросов, а также покупки до следующей недели. Ввиду противоречивой информации, вы рискуете существенно опустошить казу, поскольку различные знакомые не выполнять своих обещаний и обязательств. Покупки также не желательны. С пользой продут поездки, публичные выступления, деловые встречи, свидания и вечеринки. Вы сможете реализовать свои идеи, получить ценную информацию, а также существенно улучшить личные отношения.

Весы – чёрствость домочадцев и необъяснимые перепады настроения как у коллег, так и любимого человека создадут у вас чувство обиды и разочарования. Воздержитесь от поиска новых отношений. Смятение чувств толкнёт вас в омут авантюрных романов и деловых проектов. Размолвка с деловыми партнёрами и близкими людьми не будет долгой. Они сами объяснят причину непонятных поступков, извинятся и сделают предложение, от которого сложно будет отказаться.

Скорпион – дабы не попасть в капканы интриг, расставленных недоброжелателями, воздержитесь от резких высказываний. Ваши слова могут исказить, а потому они примут совсем иное звучание. Будьте осторожны с ответами на различные звонки и сообщения. Велик риск стать жертвой мошенничества. Проверяя информацию и отбрасывая сомнительное, вы сможете выделить значимые сообщения, которые помогут достичь прогресса в делах. Возможны дальние поездки и долгожданные встречи.

Стрелец - поездки, покупки и развлечения на которых настаивают домочадцы или знакомые, создадут немало проблем. Раздражать может выбор друзей и неумение их решать возникшие проблемы. Получив заманчивое предложение, подумайте о возможных рисках. Скорее всего, у вас появится иное решение и ваш выбор окажется удачным. Сделав встречное предложение, вы начнёте управлять ситуацией. Весело пройдут загородные поездки, а деловые встречи повлияют положительно на карьеру.

Козерог – домочадцам захочется протолкнуть свои идеи. Манипулируя вами, они с помощью ультиматумов попытаются склонить вас к дорогим покупкам. Вряд ли вы сможете устоять перед их натиском, а потому не вступайте в споры. Вскоре давление прекратится, а вы, сохранив деньги, сможете удачно ими распорядиться. Коммерческие вложение и покупки, сделанные в спокойной обстановке, будут удачными. Стоит заняться оформлением документов, требующих нотариального заверения.

Водолей – неприятный комментарий в социальных сетях или сказанный соседями при встрече лучше проигнорировать. Попытка остановить волну интриг эмоциональными высказываниями вряд ли удастся. Обмен колкостями придаст публичности конфликту. Дождитесь поддержки друзей и сослуживцев. Они встанут на вашу защиту, и победа над интриганами будет достигнута с меньшими эмоциональными затратами. Появится возможность начать совместное дело и побывать на интересных мероприятиях.

Рыбы – воздержитесь от принятия поспешных решений, связанных с деньгами. Вас могут подталкивать к неосмотрительным инвестициям и покупкам, что способно создать проблемы с финансами. Направьте свою энергию в учёбу, общение, поездки и встречи. Ваши идеи поддержат, что обеспечит успех в делах и учёбе. Свидания откроют новую страницу в отношениях, а потому принимайте полученные приглашения, а если таковых не окажется, то проявите инициативу.

Астролог Андрей Рязанцев