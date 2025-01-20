МИД призвал кыргызстанцев в Корее избегать митингов

В связи с последними событиями в Республике Корея, Министерство рекомендует гражданам, находящимся на территории Республики Корея, проявлять максимальную бдительность и воздержаться от выхода из мест проживания без острой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях безопасности министерство просит строго следовать инструкциям местных властей и полностью воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, просит граждан незамедлительно обращаться в посольство Кыргызской Республики в Республике Корея по телефону горячей линии: +82 10 9798 0951.

Напомним, погромы и массовые беспорядки произошли 19 января рано утром в Сеуле, после того как суд официально выдал ордер на арест президента Южной Кореи, передает "24KZ". Такое решение принято спустя 47 дней после провального введения военного положения Юн Сок Ёлем. После оглашения судебного решения сторонники Юна атаковали здание суда Сеула. Полиции удалось задержать порядка 40 нападавших. Есть пострадавшие.