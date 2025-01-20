ГКНБ задержал гражданина, выдававшего себя за доверенное лицо Ташиева

По подозрению в мошенничестве, связанном с выдачей ипотечного жилья в Джалал-Абаде, задержан житель города Кок-Жангак Сузакского района Джалал-Абадской области, гражданин Б.А.Э. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что задержанный, представляясь доверенным лицом председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, ссылаясь на его личное поручение, обманывал граждан. Он обещал упростить процедуру включения в список участников государственной ипотечной программы в качестве первоочередников на получение квартир в строящихся домах в Джалал-Абаде.

В настоящее время следствие проверяет возможную причастность Б.А.Э. к другим аналогичным преступлениям. Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области призывает граждан, пострадавших от действий задержанного, обращаться в дежурную службу ГУ, а также сообщать об аналогичных фактах мошенничества по телефонам: (03722) 5-60-49 и (0) 556 06-18-83.

ГКНБ напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять мошенникам. Заявки на участие в программе ипотечного кредитования подаются только в электронном виде и не требуют посредников. Вмешательство в очередность списков ГИК запрещено и карается по закону.