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В Бишкеке 28 января откроется агропромышленный форум "Агро-Диалог 2025"

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- Светлана Лаптева
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С 28 по 31 января 2025 года в Бишкеке состоится агропромышленный форум "Агро-Диалог 2025", организованный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

На форуме все желающие смогут пообщаться с чемпионами и предпринимателями, добившимися успехов в своей сфере аграрного сектора, а лучшие из них поделятся своим опытом. В результате обсуждения можно будет найти партнеров в аграрном секторе, а предприниматели получат возможности развивать свой бизнес и экспортировать свою продукцию за рубеж.

28 января - Растениеводство

29 января - Животноводство 

30 января - Дискуссия в сфере переработки и экспорта продукции. 

31 января - Итоговый день. 

Наши двери открыты для всех желающих. Место проведения: Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И. Скрябина. Начало мероприятия в 10:00 утра.

Итоговая часть состоится в Национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.


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URL: https://www.vb.kg/442196
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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