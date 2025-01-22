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В Кыргызстане будут созданы 5 бассейновых управлений

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане будут созданы 5 бассейновых управлений при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С целью внедрения бассейнового метода управления водными ресурсами, Кабинет Министров постановляет создать:

Государственное учреждение "Таласское бассейновое управление водных ресурсов", подведомственное Службе водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности;

Государственное учреждение "Чуйское бассейновое управление водных ресурсов", подведомственное Службе водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности;

Государственное учреждение "Бассейновое управление водных ресурсов Иссык-Куль - Тарим", подведомственное Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Государственное учреждение "Бассейновое управление водных ресурсов Нарын - Сыр-Дарыя", подведомственное Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Государственное учреждение "Бассейновое управление водных ресурсов Кара-Дарыя-Сыр-Дарыя-Аму-Дарыя", подведомственное Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Созданием бассейнового управления будет заниматься Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а контроль за исполнением постановления возложен на Управление контроля исполнения решений президента Администрации президента и Кабинета министров.


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URL: https://www.vb.kg/442202
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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