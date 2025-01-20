Частным нотариусам в Бишкеке разрешили вести наследственные дела

С 3 февраля текущего года изменены правила работы столичных нотариусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

По данным пресс-службы, для удобства граждан всем частным нотариусам города Бишкек выданы сертификаты на ведение наследственных дел. Теперь гражданам не надо идти к государственным нотариусам, так как действия частных нотариусов имеют юридическую силу на 100%.

"Все граждане в городе Бишкек могут обращаться за услугами к частным нотариусам, так как каждый частный нотариус имеет право осуществлять все нотариальные действия, включая наследственные дела. Более того, по самым распространенным категориям нотариальных действий, для всех частных нотариусов определены предельные размеры стоимости услуг, чтобы исключить факты излишне необоснованного завышения цен", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минюст определил частных нотариусов, которые будут работать по сниженным расценкам, с так называемой "социальной скидкой". Данные частные нотариусы будут расположены в Доме юстиции по городу Бишкек, по ул. Ч. Валиханова 123.

Также, для социально уязвимых категорий граждан в Бишкеке остается ограниченное количество государственных нотариусов.

При этом отменяется деление государственных нотариусов, которые будут обслуживать социально уязвимые категории граждан на районы. Теперь город Бишкек является единым нотариальным округом.

Таким образом, с 3 февраля 2025 года государственные нотариусы в Бишкеке будут предоставлять льготные нотариальные услуги следующим категориям граждан:

● Пенсионеры по возрасту.

● Лица с инвалидностью I и II групп.

● Члены семей лиц, погибших при исполнении государственных обязанностей, воинской службы.

● Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

● Граждане из малоимущих и малообеспеченных семей.

● Матери, которым присвоено звание "Мать-героиня".