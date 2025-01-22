В Кыргызстане также определены чемпионы страны по выращиванию ежемалины и кукурузы, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Фермер из Чуйской области Руслан Минбаев собрал 28 000 тонн ягод ежемалины сорта "Лох-Тей" с участка площадью 2 га.

Фермер Нияз Даврашев получил урожай кукурузы сорта "Октябрь 70" в размере 16,0 тонн с одного гектара. Кроме того, садовод собрал 12 тонн сушеного абрикоса с 3 гектаров и 3000 кг ранних сортов абрикоса с 0,5 гектара.

Напомним, 28, 29, 30 и 31 января 2025 года в 10:00 в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина эти и другие фермеры поделятся своим опытом. Они расскажут о современных технологиях выращивания ежемалины и кукурузы, а также поделятся секретами повышения урожайности.