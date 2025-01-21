Аукцион муниципальных авто в Бишкеке: условия участия и важные детали

Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек объявлен аукцион по реализации транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности мэрии города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек:

1) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера одного или нескольких ЛОТов;

2) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;

3) документ подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента, либо доверенность на право выступать от имени физического или юридического лица-претендента;

4) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка).

В случае проигрыша гарантийный взнос возвращается, а при выигрыше зачисляется в счет выкупной стоимости.

Реквизиты депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:

Получатель: Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек

Расчетный счет: 4402062200010083

Банк: Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа: 14511900

Назначение: ДУМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_

Аукцион, состоящий из 112 лотов, стартует 18 февраля 2025 года в 14:00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Чокморова, 246. Заявки принимаются до 14 февраля 2025 года.

Для того, чтобы посмотреть транспортные средства, которые находятся на базе муниципальных учреждений, необходимо получить направление в департаменте по управлению муниципальным имуществом, расположенного по вышеуказанному адресу (кабинет 4).

Горожан, ставших свидетелями нарушений при проведении аукциона, просят обращаться в отдел противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами мэрии Бишкека по телефону: 0312 97 91 95 (0603).