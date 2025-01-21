Аукцион муниципальных авто в Бишкеке: условия участия и важные детали

Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек объявлен аукцион по реализации транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности мэрии города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, для получения права участвовать в открытом аукционе претендент предоставляет в Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек:
1) письменное заявление о намерении участвовать в открытом аукционе с указанием номера одного или нескольких ЛОТов;
2) документ, удостоверяющий личность физического лица-претендента;
3) документ подтверждающий, что лицо является руководителем юридического лица-претендента, либо доверенность на право выступать от имени физического или юридического лица-претендента;
4) платежные документы, подтверждающие оплату гарантийного взноса (задатка).
В случае проигрыша гарантийный взнос возвращается, а при выигрыше зачисляется в счет выкупной стоимости.
Реквизиты депозитного счета для перечисления гарантийного взноса:
Получатель: Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек
Расчетный счет: 4402062200010083
Банк: Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа: 14511900
Назначение: ДУМИ ИНН 00501201710120 залоговая сумма за участие в конкурсе ЛОТ №_
Аукцион, состоящий из 112 лотов, стартует 18 февраля 2025 года в 14:00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Чокморова, 246. Заявки принимаются до 14 февраля 2025 года.
Для того, чтобы посмотреть транспортные средства, которые находятся на базе муниципальных учреждений, необходимо получить направление в департаменте по управлению муниципальным имуществом, расположенного по вышеуказанному адресу (кабинет 4).
Горожан, ставших свидетелями нарушений при проведении аукциона, просят обращаться в отдел противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами мэрии Бишкека по телефону: 0312 97 91 95 (0603).