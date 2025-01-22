Интервью с министром транспорта и коммуникаций КР Абсаттаром Сыргабаевым

Когда можно будет проехать по альтернативной дороге Север-Юг? Будет ли новый тоннель на перевале Тоо-Ашуу? На эти и другие актуальные вопросы ответил в интервью нашему изданию министр транспорта и коммуникаций КР Абсаттар Сыргабаев.

- Один из крупнейших проектов в дорожной отрасли - строительство альтернативной дороги Север-Юг. Когда она будет введена в эксплуатацию? Какие работы остались?

- Для строительства автомагистрали Север-Юг наша страна заключила соглашения о финансировании с Экспортно-импортным банком Китая, Азиатским банком развития, Саудовским фондом развития и Исламским банком развития. Общая сумма привлеченных средств составила 887 миллионов долларов США. Протяженность автодороги составляет 433 километра. На сегодняшний день по строительству тоннеля все основные конструкции возведены, завершаются электромонтажные работы, работы по автоматизации систем пожарной безопасности, строительство подстанций на порталах тоннеля. Эти работы будут полностью завершены в так называемый дефектный период до декабря 2025 года. Но движение по тоннелю и автомагистрали Север-Юг планируем открыть весной этого года.

Однако, несмотря на завершение основных работ, существуют еще определенные вызовы, которые необходимо учесть. Одной из таких угроз являются опасные участки на припортальных территориях тоннеля, на перевале Кок-Арт. На этих участках существует угроза схода селей и снежных лавин, особенно в осенне-зимнее время. Для безопасного обеспечения проезда транспорта по лавиноопасным и селеопасным участкам специалистами института ПИИ "Кыргыздортранпроект" подготовлена проектная документация на строительство на этих участках пяти лавинозащитных сооружений. Уже завершены и прошли госэкспертизу проектные документации двух галерей (109м, 140м) и трех эстакадных мостов (117м, 116м, 116м). Таким образом, с учетом всех этих факторов планируем открыть движение через тоннель и по дороге Север-Юг, как я уже сказал, весной этого года.

- Долгое время речь идет о строительстве дороги Арал-Суусамыр вдоль реки Кокомерен. Есть ли уже конкретные планы по этой дороге?

- В настоящее время работы по проекту реабилитации автомобильной дороги Арал - Суусамыр находятся в активной фазе. Проектно-сметная документация, разработанная ГП ПИИ "Кыргыздортранспроект", прошла государственную экспертизу и получила положительную оценку Госстроя. Заявка на финансирование проекта направлена Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР). В 2025 году планируется подписать соглашение между кабинетом министров КР и ЕФСР о финансировании.

- Пару лет назад зарубежные инвесторы рассматривали вопрос о строительстве тоннеля через перевал Тоо-Ашуу, ниже имеющегося на 1 тысячу метров. И что в итоге решили?

- Мы рассматривали тогда два проекта с финансированием на основе государственно-частного партнерства. Это - строительство автодороги Бишкек-Кун-Туу-Белогорка-Суусамыр и строительство альтернативного автодорожного тоннеля по автодороге Бишкек-Ош. Оба проекта в конечном итоге решали одну стратегическую задачу - разгрузить автодорогу Бишкек-Ош и обеспечить удобный и безопасный доступ в южные регионы. Был выбран наиболее приоритетный проект ГЧП - строительство автодороги Бишкек-Кун-Туу –Белогорка-Суусамыр. С экономической, социальной, технической и стратегической точек зрения он признан более выгодным, чем строительство нового тоннеля. Выбор нашего министерства поддержала Администрация президента. Нам было поручено продолжить проработку проекта по строительству этой автомобильной дороги.

Евразийский банк развития выделил техническую помощь для подготовки ТЭО проекта. До весны 2025 года планируется завершить ТЭО, по его результатам будет выбран механизм финансирования и определены объемы реализации проекта.

- Дан старт началу строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Проект влетит нам, как говорится, в копеечку…

- Но и выгоды сулит немалые! Новый железнодорожный коридор откроет нам доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии, СНГ и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Европу. А также обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов. Согласно предварительным прогнозам, сокращение пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а сроки уменьшатся до 10 суток. Отмечу, что данный проект включен в Национальную программу развития Кыргызстана до 2026 года.

Стороны осуществят строительство дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан по комбинированному маршруту Кашгар-Торугарт-Макмал-Джалал-Абад-Андижан.

- В прошлом году наконец-то построили часть дороги Ош-Баткен-Раззаков. Там очень интенсивное движение. Не планируете расширить эту трассу?

- Автомагистраль Ош-Баткен-Раззаков (км 28-75) расположена в Ноокатском районе Ошской области и представляет собой международный транспортный коридор, соединяющий две области и дающий выход на территории сопредельных государств - Таджикистана и Узбекистана. По ней осуществляются перевозки всех видов грузов и пассажиров в пределах областей, а также между областями с выходом на международную автодорожную сеть.

В марте 2023-года из проекта было выбрано 2 наиболее неудовлетворительных по состоянию участка общей протяженностью 13 км (участки км 27+960 - 34+400 и км 40+350 - 46+910). Подрядчиком ГП "Кыргызавтожол-Юг" на сегодня завершены основные виды строительных работ. В августе 2024 года была начата реконструкция участка от км 34+400 до км 40+350, протяженностью шесть километров. На данном участке завершены основные виды строительства. Планируется продолжить реабилитацию следующего участка от 47 до 75км.

Относительно расширения данной автодороги, то 60 процентов ее проходит через густонаселенные пункты. При проектировании дороги максимально придерживались существующего плана, чтобы минимизировать изъятие земли и снос существующих сооружений, и максимально повысить ее безопасность. Сейчас рассматривается вопрос строительства объездной дороги города Ноокат.

- Как идет строительство дороги Балыкчы-Боконбаево?

- Реконструкция автомобильной дороги Балыкчы-Боконбаево-Каракол протяженностью 141,6 километра имеет огромное значение для социально-экономического развития страны, улучшения транспортной инфраструктуры и роста туристического потенциала региона. Дорога будет реконструирована по параметрам II технической категорий дорог, с четырьмя полосами движения, с разделительной полосой, с расчетной нагрузкой на ось-11,5 тонны. Проект разделен на 5 участков и по каждому заказчиком были отобраны отдельные местные подрядчики. Строительство данной автодороги начато в сентябре 2021 года и сейчас продолжается строительство.

- Есть у Минтранса крупные проекты, которые он намерен начать в 2025 году?

- В 2025 году планируем запустить строительство Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (участок с. Балбай-Баатыр-Каракол) при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Кредитное и грантовое соглашения подписаны 28 ноября 2023 года. Процедура ратификации завершена в июле 2024 года. Уже начался отбор компании по надзору за строительными работами, которая также произведет адаптацию проектных документов под международные стандарты и подготовку тендерных документов по отбору подрядной компании.

В этом году планируем произвести реконструкцию Иссык-Кульской кольцевой автодороги (от Барскоона до Каракола) при финансовой поддержке Азиатского банка развития. ПИИ "Кыргыздортранспроект" завершил работу по подготовке детального дизайна проекта. На сегодняшний день начат отбор инженерной и подрядной компаний. Строительные работы планируется начать во втором квартале 2025 года.

Кроме этого, планируется за счет республиканского бюджета реконструкция ряда дорог: Северной объездной автодороги Бишкека, автодороги Бишкек-Кант, а также автомобильной дороги Лебединовка-ГЭС-5. На данный момент подготовлен проект и объявлен тендер на строительство. Предполагается капитальный ремонт части автомагистрали Бишкек-Ош в Суусамырской долине, а также автодороги Тараз-Покровка-Кайыңды (КПП Чоң-Капка).

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: "Шелковый путь. Культурное развитие"