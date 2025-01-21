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В жилмассиве "Ак-Бата" продолжается строительство новой школы на 650 мест

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Управление капитального строительства мэрии города Бишкек продолжает строительство новой школы на 650 мест в жилом массиве "Ак-Бата". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, общая площадь земельного участка составляет 1,08 га. Школа будет включать 20 учебных классов, из которых 6 предназначены для начальных классов и 14 - для старших классов. Каждый класс рассчитан на 26-30 учеников.

Помимо учебных классов, в школе будут оборудованы спортивный зал, столовая с кухней, стоматологический кабинет, мастерская для трудового обучения и актовый зал.

Отопление здания будет обеспечиваться угольно-газовой системой.

На данный момент ведутся работы по возведению кирпичных стен и устройству кровли. Кроме того, прокладываются электросети.


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URL: https://www.vb.kg/442222
Теги:
строительство, школа, Бишкек, жилмассив
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