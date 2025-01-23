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В Кыргызстане прошли исследования новой мясо-сальной породы овец "Ала-Тоо"

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- Светлана Лаптева
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В целях придания правового статуса селекционным достижениям в овцеводстве, комиссия Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно со специалистами Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов и учеными Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ провели выезд в южные области республики с целью апробации (испытанию) новой мясо-сальной породы овец "Ала-Тоо" .

Состав комиссии провели осмотр поголовья овец каждого фермерского хозяйства, оценили особенности и отличия новой мясо-сальной породы овец "Ала-Тоо", которые будут вноситься на рассмотрение Ученого совета Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ при Министерстве.

Для справки: Порода овец "Ала-Тоо" считается новой породой мясосального направления, выведенной путем скрещивания местных овец с гиссарскими овцами.


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URL: https://www.vb.kg/442224
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан, животные
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