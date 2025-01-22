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Группа "Тарталы" приглашает на премьеры и обсуждение фильмов

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25 января в 14:00 в Доме кино имени Чингиза Айтматова состоится мероприятие, посвящённое итогам двухлетней работы творческой группы "Тарталы". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В программе:

Отчёт о деятельности группы "Тарталы": рассказ о её истории, целях и достигнутых успехах.

Премьера и обсуждение документального киноальманаха "Среди людей": показ 9 фильмов, созданных в разных регионах Кыргызстана, с последующим обсуждением с режиссёрами.

Чай-пай: неформальное общение и обмен идеями в тёплой атмосфере.

Питчинг будущих проектов: презентация планов и новых идей группы "Тарталы".

Вход свободный и открыт для всех желающих.

Мероприятие организовано в рамках Международной стипендиальной программы "Башат" при поддержке Совета старейшин коренных народов мира (WUISP), Ассоциации "Арга Билиг" и Общественного фонда "Тарталы".


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URL: https://www.vb.kg/442234
Теги:
кино, Бишкек
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