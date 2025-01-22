Группа "Тарталы" приглашает на премьеры и обсуждение фильмов

25 января в 14:00 в Доме кино имени Чингиза Айтматова состоится мероприятие, посвящённое итогам двухлетней работы творческой группы "Тарталы". Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В программе:
Отчёт о деятельности группы "Тарталы": рассказ о её истории, целях и достигнутых успехах.
Премьера и обсуждение документального киноальманаха "Среди людей": показ 9 фильмов, созданных в разных регионах Кыргызстана, с последующим обсуждением с режиссёрами.
Чай-пай: неформальное общение и обмен идеями в тёплой атмосфере.
Питчинг будущих проектов: презентация планов и новых идей группы "Тарталы".
Вход свободный и открыт для всех желающих.
Мероприятие организовано в рамках Международной стипендиальной программы "Башат" при поддержке Совета старейшин коренных народов мира (WUISP), Ассоциации "Арга Билиг" и Общественного фонда "Тарталы".