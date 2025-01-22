Владелец обменного пункта в Караколе раздал деньги клиента под проценты

15 января в милицию обратился житель села Боз-Бешик Джети-Огузского района, гражданин Ж.К. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По её данным, заявитель сообщил, что в сентябре 2024 года владелец обменного пункта в Караколе, гражданин С.У., взял у него 4 810 000 сомов для обмена на доллары США в течение недели. Деньги до сих пор не возвращены.

Следствие установило, что С.У. использовал 15 000 долларов для погашения долгов, а оставшиеся средства раздал под проценты. В результате Ж.К. понёс ущерб на всю переданную сумму.

Дело зарегистрировано по статье 209 УК КР (мошенничество). Сотрудники ОВД Каракола задержали подозреваемого, который признал вину. Каракольский городской суд заключил его под стражу на два месяца.

Следствие проверяет возможную причастность С.У. к другим аналогичным преступлениям.

Милиция просит пострадавших от действий С.У. обращаться по телефонам: 0708 140 013, 0701 747 510 или по номеру 102.