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Оплата налогов в Кыргызстане доступна картами Элкарт, Visa, MasterCard

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Государственная налоговая служба Кыргызстана внедрила возможность уплаты налогов с использованием банковских карт (эквайринг) в кабинете налогоплательщика на сайте. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, теперь налогоплательщики могут оплачивать налоги из любой точки мира, не посещая банки или налоговые органы, используя карты платежных систем Элкарт, Visa и MasterCard.

Для уплаты налогов через эквайринг в кабинете налогоплательщика необходимо:

– Перейти в модуль "Уплата налогов";

– Выбрать нужный раздел, нажав кнопку "Перейти";

– Заполнить все обязательные поля в разделе;

– Создать платежную транзакцию, нажав кнопку "Оплатить";

– Выбрать способ оплаты через банковскую карту;

– Указать платежную систему (Элкарт, Visa или MasterCard) и нажать кнопку "Перейти к оплате".

После выполнения этих шагов система автоматически перенаправит пользователя на защищенную страницу оплаты, где будет отображен статус транзакции.

Отметим, в целях безопасности данные банковских карт не сохраняются и не привязываются к системе.

Внедрение нового способа оплаты позволяет налогоплательщикам быстро, удаленно и безопасно выполнять свои налоговые обязательства.


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URL: https://www.vb.kg/442236
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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