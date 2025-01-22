Оплата налогов в Кыргызстане доступна картами Элкарт, Visa, MasterCard

Государственная налоговая служба Кыргызстана внедрила возможность уплаты налогов с использованием банковских карт (эквайринг) в кабинете налогоплательщика на сайте. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, теперь налогоплательщики могут оплачивать налоги из любой точки мира, не посещая банки или налоговые органы, используя карты платежных систем Элкарт, Visa и MasterCard.

Для уплаты налогов через эквайринг в кабинете налогоплательщика необходимо:

– Перейти в модуль "Уплата налогов";

– Выбрать нужный раздел, нажав кнопку "Перейти";

– Заполнить все обязательные поля в разделе;

– Создать платежную транзакцию, нажав кнопку "Оплатить";

– Выбрать способ оплаты через банковскую карту;

– Указать платежную систему (Элкарт, Visa или MasterCard) и нажать кнопку "Перейти к оплате".

После выполнения этих шагов система автоматически перенаправит пользователя на защищенную страницу оплаты, где будет отображен статус транзакции.

Отметим, в целях безопасности данные банковских карт не сохраняются и не привязываются к системе.

Внедрение нового способа оплаты позволяет налогоплательщикам быстро, удаленно и безопасно выполнять свои налоговые обязательства.