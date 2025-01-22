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Скончалась мать журналистки Светланы Лаптевой

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- ВБ
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На 93-м году жизни скоропостижно скончалась мать журналистки "Вечернего Бишкека" Светланы Лаптевой Шмакова Зоя Михайловна.

Зоя Михайловна всю свою жизнь посвятила сфере образования. Долгие годы работала учителем русского языка и литературы. Занимала должность директора школы.

Она была любящей и заботливой матерью. Ее очень ценили и уважали ученики и коллеги, всегда прислушиваясь к ее мудрым советам. Для всех она всегда была примером.

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает глубокие соболезнования родным и близким Зои Михайловны Шмаковой.


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URL: https://www.vb.kg/442238
Теги:
похороны, Кыргызстан
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