Скончалась мать журналистки Светланы Лаптевой

На 93-м году жизни скоропостижно скончалась мать журналистки "Вечернего Бишкека" Светланы Лаптевой Шмакова Зоя Михайловна.

Зоя Михайловна всю свою жизнь посвятила сфере образования. Долгие годы работала учителем русского языка и литературы. Занимала должность директора школы.

Она была любящей и заботливой матерью. Ее очень ценили и уважали ученики и коллеги, всегда прислушиваясь к ее мудрым советам. Для всех она всегда была примером.

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает глубокие соболезнования родным и близким Зои Михайловны Шмаковой.