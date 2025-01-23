Новый закон о СМИ в Кыргызстане: вызовы и реалии

Принятие нового законопроекта "О СМИ" было вполне ожидаемым шагом.Ведь предыдущий документ, который регулировал деятельность медиа в Кыргызстане, был принят в 1992 году. С тех пор появились новые интернет-ресурсы, и сфера медиаконтента значительно расширилась. Поэтому несколько лет назад в администрации президента возникла инициатива о создании нового закона. Об этом СМИ сообщил политолог Игорь Шестаков.

Следует отметить, что новый документ уже пересматривался и переписывался шесть раз. Это было связано с активным участием в процессе зарубежных медийных организаций, таких как Институт Медиа Полиси и Интерньюс.

Здесь пошла "коса на камень". Представители организаций, работающих на западные гранты в сфере медиа, выступили против нововведений, которые предлагались в законе.Но для объективности стоит сказать, как специалист, проработавший более 20 лет журналистом в КР, я поддерживаю отмену нормы о регистрации всех интернет-ресурсов. Ведь существует разница между классическим медиа, которое подлежит регистрации, и интернет-ресурсом, который не зарабатывает деньги, а публикует частную аналитику. Тем более что сейчас появились и телеграм-каналы, которые не работают в традиционном формате СМИ. Поэтому в конце концов эту норму отменили.

В законе появились нормы, усиливающие контроль государства за деятельностью медиа, включая зарубежные. Некоторые депутаты парламента сразу посчитали, что усиление государства в контроле за медиаконтентом было скопировано с российских законодательных актов. Но на самом деле это лишь громкие заявления, не подкреплённые реальными доказательствами.

Подобная конспирология о якобы "руке Москвы" уже звучала, когда принимался закон "Об иностранных представителях".Его тоже сравнивали с российским законом "Об иноагентах". Однако на самом деле эти документы не имеют ничего общего.

Видимо, так выгодно заявлять, исходя из формулы "кто платит, тот и заказывает музыку". Учитывая, что доноры, такие как ЕС и США, были заинтересованы в том, чтобы закон имел более приемлемые условия для их грантово-медийной деятельности в КР. Если посмотреть на состав рабочей группы, которая дорабатывала закон, то со стороны медиа были представители в основном грантовых СМИ и НПО, финансируемых извне КР. Например, там был представлен американский "Азаттык".С таким же успехом можно было бы представить и "Спутник", но их представителей не было.

Возникает закономерный вопрос: почему только те, кто на грантах, могут участвовать в рабочей группе от СМИ?

На подобную ситуацию в КР влияет и чисто декоративная деятельность Республиканского Союза журналистов, который есть только на фирменных бланках и печати. Но реальной работы уже давным-давно нет. Хотя СЖ мог стать реальной коммуникационной площадкой между журналистским сообществом и действующей властью в решении проблемных и спорных вопросов. Но, видимо, руководство СЖ полностью исчерпало свои возможности и эти задачи решает тот же ЮСАИД.

Несколько лет назад у журналистов республики возникали закономерные вопросы: зачем он вообще нужен? Была даже реализована идея по созданию альтернативы - независимого Союза журналистов. Но и этот Союз формально присутствует в медийной жизни страны. Не играет никакой роли как организация. Поэтому эту миссию в КР успешно выполняет Интерньюс и группы НПО, задействованных в медиасфере и финансируемых извне.

В итоге мы имеем, что национальную медийную повестку частично формируют и финансируют за пределами страны. А можно представить, что, к примеру, в США СМИ или медиа-НПО будет финансировать правительство КР?

Что касается законопроекта, то я думаю, что 7-го его варианта уже не будет. Хотя предстоят ещё 3 чтения в ЖК, необходимые компромиссы уже достигнуты. Главное, чтобы в итоге в СМИ КР был качественный контент и была возможность иметь выбор, что почитать, посмотреть и послушать, включая и сохранение медиа-контента на официальном языке. А то не всех доноров устраивают русскоязычные СМИ КР.

Источник: ВЭС24