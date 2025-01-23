Из-за смога в Бишкеке приостановлена работа нескольких заводов

В Бишкеке приостановлена работа нескольких заводов из-за превышения уровня вредных выбросов в атмосферу. Об этом 22 января на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев.

По его словам, на Кантском цементном заводе была приостановлена работа трех из пяти котлов.

По результатам проверок также остановлена работа кирпичных заводов в селах Орок и Джал, компаний "Илина Групп" и "Байтик Курулуш", а также Джальского кирпичного завода. Мы дали предписания, чтобы они установили современные фильтры", - сказал Медер Машиев.