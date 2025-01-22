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Государству добровольно вернули здание бывшего детсада в Бишкеке

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Государству добровольно вернули двухэтажное здание бывшего государственного детского сада в центре Бишкека, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"По результатам проведенных мероприятий выявлены факты незаконного вывода бывшей госсобственности (приватизации) в виде двухэтажного здания государственного детского сада площадью 314 кв. метров с земельным участком 5,6 соток, расположенного по ул. К.Тыныстанова, дом 193а, рядом с детсадом "Ак-Кеме".

Так, установлено, что в 1995 году в нарушение действующих на тот момент норм и положений, бывшее должностное лицо администрации Первомайского района незаконно приватизировал данное имущество социального назначения, которое ранее являлось кухней и прачечной существующего в настоящее время государственного детского сада в Бишкеке.

В ходе проведенных следственных мероприятий владелец данного объекта, осознавая противоправность владения данным имуществом, изъявил добровольное желание передать в пользу государства двухэтажное здание с прилегающим участком, которое использовалось им в качестве кафе.

Следует отметить, что в настоящее время данное двухэтажное здание передано на баланс мэрии столицы для дальнейшего использования по целевому назначению.

В настоящее время следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/442246
Теги:
ГКНБ, детский сад, Бишкек
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