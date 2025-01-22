Китай на грантовой основе предоставит Кыргызстану дорожную технику

В 2025-2026 годах Китай на грантовой основе предоставит Кыргызстану 144 единицы дорожной техники. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Бекназар Базаралиев.

По его словам, в ближайшее два года Минтранс ожидает получить на грантовой основе от японского агентства JICA 48 единиц техники для Баткенской области, при поддержке Всемирного банка получит 69 единиц техники и оборудования для Иссык-Кульской области и за счет Фонда развития Кореи получит 223 единиц техники и оборудования.

В общей сложности, по словам замминистра, с 2023 по 2026 год материально-техническая база Министерства будет пополнена на 1234 единицы новой техники и оборудования.