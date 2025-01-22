В Оше выявлено незаконное строительство жилого комплекса "Сити-парк". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в 2003 году постановлением мэра города Ош гражданину А.И. было выделено 2733 квадратных метра земельного участка, из которых 913 кв.м. были переданы в частную собственность, а 1820 кв.м. - в пользование сроком на 15 лет. Однако в 2014 году сотрудники соответствующих государственных органов, путем злоупотребления своим служебным положением, незаконно увеличили площадь земельного участка до 3030 кв.м. и полностью передали его в частную собственность.

Кроме того, сотрудники Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры и Государственного проектного института незаконно выдали разрешение на строительство 12-этажного жилого дома с нарушением границ красной линии. Несмотря на неполное завершение строительства, несоответствие проекту и несоблюдение противопожарных правил, составлен незаконный акт о вводе объекта в эксплуатацию.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 337 УК (Злоупотребление должностным положением) и передано в следственную службу УВД Ошской области. В настоящее время проводятся следственные действия.