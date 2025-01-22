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"Будем очень рады видеть Садыра Жапарова на мероприятиях 9 Мая" - Лавров

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- Виктория Гунгер
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В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в ВОВ. В Москве будут очень рады видеть президента Кыргызстана Садыра Жапарова на торжественных мероприятиях 9 Мая. Об этом в рамках пресс-конференции в Москве с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что все это – в соответствии с приглашением президента РФ Владимира Путина.

"Ведь наши народы сражали плечом к плечу в годы ВОВ и вместе боролись с нацизмом", - подчеркнул Лавров.

Напомним, в Москве сегодня проходит встреча глав МИД РФ и КР по приглашению российской стороны.


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URL: https://www.vb.kg/442253
Теги:
Россия, День Победы, Кыргызстан
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