"Будем очень рады видеть Садыра Жапарова на мероприятиях 9 Мая" - Лавров

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в ВОВ. В Москве будут очень рады видеть президента Кыргызстана Садыра Жапарова на торжественных мероприятиях 9 Мая. Об этом в рамках пресс-конференции в Москве с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что все это – в соответствии с приглашением президента РФ Владимира Путина.

"Ведь наши народы сражали плечом к плечу в годы ВОВ и вместе боролись с нацизмом", - подчеркнул Лавров.

Напомним, в Москве сегодня проходит встреча глав МИД РФ и КР по приглашению российской стороны.