Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.83 - 91.01

Кыргызстан и США обсудили санкции в отношении "Керемет Банка"

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров пригласил на встречу посла США в КР Лесли Вигери с целью обсуждения вопросов, связанных с включением ОАО "Керемет Банк", ОсОО "Газпром нефть Азия" и ЗАО "Мунай Мырза" в санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Абакиров выразил озабоченность включением банка "Керемет" и вышеупомянутых компаний в санкционный список США. Он подчеркнул, что уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики регулярно проводят консультации с американскими партнерами по соответствующим вопросам сотрудничества.

В этой связи заместитель министра отметил, что у кыргызской стороны вызывает недоумение включение ОАО "Керемет Банк", ОсОО "Газпром нефть Азия" и ЗАО "Мунай Мырза" в санкционный список США и обратился с просьбой по их исключению.

В свою очередь, Лесли Вигери выразил готовность США к совместному поиску взаимоприемлемых решений по исключению кыргызcких компаний из санкционного списка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442256
Теги:
банковский сектор, США, Кыргызстан, санкции, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  