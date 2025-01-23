Кыргызстан и США обсудили санкции в отношении "Керемет Банка"

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров пригласил на встречу посла США в КР Лесли Вигери с целью обсуждения вопросов, связанных с включением ОАО "Керемет Банк", ОсОО "Газпром нефть Азия" и ЗАО "Мунай Мырза" в санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Абакиров выразил озабоченность включением банка "Керемет" и вышеупомянутых компаний в санкционный список США. Он подчеркнул, что уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики регулярно проводят консультации с американскими партнерами по соответствующим вопросам сотрудничества.

В этой связи заместитель министра отметил, что у кыргызской стороны вызывает недоумение включение ОАО "Керемет Банк", ОсОО "Газпром нефть Азия" и ЗАО "Мунай Мырза" в санкционный список США и обратился с просьбой по их исключению.

В свою очередь, Лесли Вигери выразил готовность США к совместному поиску взаимоприемлемых решений по исключению кыргызcких компаний из санкционного списка.