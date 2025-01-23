Сборная Кыргызстана по борьбе выступит на турнире "Иван Ярыгин"

Сборная Кыргызстана по вольной и женской борьбе примет участие в международных соревнованиях в России. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
По ее данным, спортсмены выступят на турнире "Иван Ярыгин" в Красноярске (Россия), который пройдет с 23 по 26 января.
Состав национальной сборной по вольной борьбе:
- 70 кг - Адис Рахатбек уулу
- 74 кг - Адилет Акылбеков, Жакшылык Байташов
- 86 кг - Стамбул Жаныбек уулу
- Тренер - Улан Надырбек уулу
Состав женской сборной по борьбе:
- 53 кг - Аделя Сатыбалидева, Эльмира Карабалаева
- 55 кг - Азиза Келдибекова
- 57 кг - Сезим Жуманазарова
- 59 кг - Танчолпон Кыбалбекова
- 62 кг - Баян Мотукеева
- 65 кг - Асель Жапарова
- 68 кг - Элина Бакытова, Гульнура Таштанбекова
- 76 кг - Айжаркын Жаныбекова
Тренерский состав:
- Старший тренер - Нурдин Донбаев
- Главный тренер - Нурбек Избеков