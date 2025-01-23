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Сборная Кыргызстана по борьбе выступит на турнире "Иван Ярыгин"

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- Бермет Таалайбекова
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Сборная Кыргызстана по вольной и женской борьбе примет участие в международных соревнованиях в России. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсмены выступят на турнире "Иван Ярыгин" в Красноярске (Россия), который пройдет с 23 по 26 января.

Состав национальной сборной по вольной борьбе:

- 70 кг - Адис Рахатбек уулу

- 74 кг - Адилет Акылбеков, Жакшылык Байташов

- 86 кг - Стамбул Жаныбек уулу

- Тренер - Улан Надырбек уулу

Состав женской сборной по борьбе:

- 53 кг - Аделя Сатыбалидева, Эльмира Карабалаева

- 55 кг - Азиза Келдибекова

- 57 кг - Сезим Жуманазарова

- 59 кг - Танчолпон Кыбалбекова

- 62 кг - Баян Мотукеева

- 65 кг - Асель Жапарова

- 68 кг - Элина Бакытова, Гульнура Таштанбекова

- 76 кг - Айжаркын Жаныбекова

Тренерский состав:

- Старший тренер - Нурдин Донбаев

- Главный тренер - Нурбек Избеков


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URL: https://www.vb.kg/442260
Теги:
вольная борьба, Россия, спорт, Кыргызстан
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