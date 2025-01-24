Трамп пригрозил санкциями Путину, если он не сядет за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп пригрозил России и ее союзникам новыми санкциями и торговыми пошлинами, если Москва немедленно не прекратит воевать с Украиной, сообщает Би-Би-си.

"Если мы не заключим "сделку", причем быстро, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продается Россией в Соединенных Штатах, как и другими участвующими странами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Эту угрозу Трамп предварил уверениями в том, что он "любит русский народ" и что у него "всегда были" хорошие отношения с Путиным и что "не хочет навредить России".

Он также напоминает, что Россия "помогла" США "выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней".

Призывая к немедленному прекращению российско-украинской войны, Трамп пишет, что собирается оказать "очень большую услугу" президенту Путину и России, чья "экономика рушится".

"При все при этом я собираюсь оказать России, чья экономика рушится, и президенту Путину очень большую услугу. Соглашайтесь немедленно, и остановите эту идиотскую войну!" - продолжил Трамп.

"Украинский конфликт может завершиться легким или сложным путем, но легкий - предпочтительнее", - сказал он.

Других конкретных предложений и призывов к России (или Украине) в посте Трампа нет.

Между тем, как пишет The Wall Street Journal, Трамп поручил своему специальному представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, но почти никто не верит, что он сможет это сделать, в особенности россияне.

Скорее, как утверждает газета, поручение Келлогу - первый шаг на пути к переговорам, которые Трамп намерен контролировать самостоятельно.

"Келлог будет консультировать его в переговорном процессе, но совсем не очевидно, что Трамп нуждается в советах", - отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что рассчитывает добиться прекращения огня в Украине в течение полугода - хотя во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что остановит войну в течение суток, как только будет избран президентом.

Накануне, общаясь с журналистами Трамп заявил, что может рассмотреть возможность введения новых санкций против России, если российский президент Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны в Украине.

"Звучит вероятно", - сказал Трамп.

"Мы разговариваем с Зеленским. Мы собираемся поговорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, […] как все это произойдет", - добавил Трамп.

Источник: ASIA-Plus